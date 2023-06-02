HOŞ KUBBE’NiN YAPIMI BAŞLADI

Karatay Belediyesi, özellikle son yıllarda hayata geçirdiği birbirinden özgün projeler, dev yatırımlar ve önemli hizmetlerle ilçenin çehresini değiştiriyor. Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca bu kapsamda içerisinde Kubbealtı Kütüphanesi, Okuma Salonu, Çocuk Kütüphaneleri, Karatay Kafe ve Çocuk Kafe ile çocuklara özel oyun alanlarının yer aldığı HOŞ KUBBE’nin yapımına başladıklarını açıkladı. Türkiye Yüzyılı’nı dolu dolu geçirmek istediklerini belirten Başkan Hasan Kılca; “Ülkemizin yeni yüzyılına yaraşır HOŞ KUBBE’yi gençlerimize hediye ettiğimiz için mutlu ve heyecanlıyız” dedi.

Karatay Belediyesi, vatandaşın hayatını kolaylaştıran, ilçenin gelişimine katkı sunan ve Karatay’ın çehresini değiştiren birçok yatırım ile projeyi hayata geçirmeyi sürdürüyor.

KARATAY’DA ÇOCUKLARI VE GENÇLERİ HEYECANLANDIRAN YENİ PROJE; HOŞ KUBBE

Bu kapsamda, Karatay Belediyesi, bugüne kadar çocuk ve gençlere yönelik yatırımlarını ilçenin çehresini değiştirecek başka bir projeyle taçlandırıyor. Belediye tarafından çocuklar ve gençler için özel olarak tasarlanan HOŞ KUBBE’nin yapımına başlandı.

Alâaddin Kap Caddesi üzerinde inşaatı başlayan projeyi sosyal medya hesaplarından duyuran Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, çocuklar ile gençleri bir hayli heyecanlandırdı. HOŞ KUBBE projesinde gençlerin hem ders çalışabilecekleri hem de kaynak kitaplara kolaylıkla erişebilecekleri Kubbealtı Kütüphanesi bulunacak. Burada ayrıca gençler için birçok sosyal ve kültürel etkinlikler de yapılabilecek.

Söz konusu projede ikinci bir kütüphane olarak bir de Okuma Salonu planlandı. Hem ferah hem de oldukça konforlu bir alan olacak Okuma Salonu, sınavlarına çalışacak öğrenciler için de güzel bir ortam sunacak. HOŞ KUBBE’de yine 0-3, 3-6 ve 6-12 yaş çocuk kütüphaneleri, özel oyun alanları ve Çocuk Kafe de bulunacak. Kısa sürede Konya’nın yeni markalarından birisi haline gelen Kafe Karatay’ın şubelerinden birisi de yine HOŞ KUBBE içerisinde hizmet verecek.

HOŞ KUBBE KARATAY’A VE TÜRKİYE YÜZYILI’NA ÇOK YAKIŞACAK

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, konuyla ilgili yaptığı değerlendirmede belediye olarak Türkiye Yüzyılı’na yakışır projeleri bir bir hayata geçirdiklerini ifade etti.

Her geçen gün Karatay’ın ve yarınlarımızın teminatı çocuklar için birbirinden kıymetli eserler kazandırmanın mutluluğunu yaşadıklarına vurgu yapan Başkan Hasan Kılca; “Karatay Belediyesi olarak eğitimden spora, kültürden sosyal alanda çocuk ve gençlerimize destek vermeye devam ediyoruz. Cumhuriyetimizin 100’ncü yılında yani Türkiye Yüzyılı’nın başladığı bu yılki heyecanımız ve gururumuz bir başka. Karatay Belediyesi olarak bizler de bu yeni yüzyıla yaraşır hizmetler üretmenin gayreti içerisindeyiz. İçerisinde kütüphanelerin, okuma ve etkinlik salonlarının, kafe ve çocuk oyun alanlarının yer aldığı yeni projemizi geçtiğimiz günlerde gençlerimizin beğenisine sunduk. HOŞ KUBBE, hem Türkiye Yüzyılı’na hem de Karatayımıza çok yakışacak inşallah. Özellikle çocuklarımız ve gençlerimiz arasında büyük heyecan uyandıran, toplamda 35 milyon liraya mal edeceğimiz projemizin ilçemize ve tüm hemşehrilerimize hayırlı olmasını diliyorum. A.ARAN