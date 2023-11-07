Hurma kurutma işi mahalleyi fabrikaya çevirdi

ADANA – Adana’nın Kozan ilçesinde Cennet Hurması üreticisi Hamza Kılıçkaya’nın 8 yıl önce komşularına iş vererek, 10 kadınla başladığı hurma kurutma işi, 10 bin nüfuslu mahallede üreticilere örnek olup artınca geçim kaynağı oldu.

8 yıl önce Hamza Kılıçkaya isimli girişimci tarafından başlatılan hurma kurutma işi mahalleyi açık hava fabrikasına dönüştürdü. Üreticiler mahallede çocuk ve yaşlılar nedeniyle işe gidemeyen kadınlara istihdam sağlıyor.

Her yıl mahallede üreticiler toplamda yaklaşık 5 bin ton Cennet Hurması kurutarak, ekonomiye katkı sunarken tüm mahallenin mesaisi ile her yıl üretici ve üretim sayısı artıyor.

Mahalle Muhtarı Cengiz Büyüköztürk, işsiz kadın kalmadığını ve Adana’nın örnek bir üreten mahallesi olduklarını ifade ederek, girişimci Hamza Kılıçkaya’nın başlattığı üretimin tüm mahalleye yayıldığını, hem üretici hem de çalışan sayısının arttığını söyledi.

“8 Yıl önce 10 kişi ile başlanmıştı”

Üretici Hamza Kılıçkaya “Burası Kozan’ın Ağlıboğaz Mahallesi. Bu mahalle 10 bin nüfuslu bir mahalle ve şuan tahminen yaklaşık bin kişi bu sektörde çalışıyor. Çatılar, bahçeler, balkonlar heryerde hurma kurutma çalışması yapılıyor. Benim üretimimde yaklaşık 100 kişi çalışıyor. Günlük mahallede bin kişi çalışıyor. 5 kilodan, 1 kilo hurma çıkıyor. Mahalle olarak yaklaşık 5 bin ton kuru hurma üretimi yapılıyor. 8 yıl önce 10 kişi çalışarak başladık.

Biz bu sene 270 ton hurma aldık. Hava şartları önemli. Sağlık açısından kansere karşı koruyucu özelliği var, diyet ürünü olarak ta tercih ediliyor. Türkiye’nin Ankara, Bursa olmak üzere büyük firmaları ilçemizde markalaşan bu ürüne büyük rağbet gösteriyor. Tüm mahalle emek vererek üretim yapıyoruz” dedi.

“Çalışanlar mutlu”

Her gün kuru hurma üretimi için mesaiye gelen, Arife Metin dışarıya çalışmaya gidemeyenlerin burada çalıştığını belirtti.

Nisanur Aktaş ise mahallede herkesin mesai yaptığını kaydederek, “Komşumuz Hamza abimiz ile tüm mahallede istihdam sahası açıldı. Tüm kadınlar mesai yapıyor ve güzel oldu. Hem ev ekonomisine katkı sunuyoruz hem de üretiyoruz” diye konuştu.