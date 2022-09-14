İÇERİÇUMRA’DA ŞEHİT MUHAMMED MUSTAFA KOCA SOKAĞI

İçeriçumra Mahallesinde Şehit Muhammed Mustafa Koca’nın ismi bir sokağa verildi.

Çumra Belediyesi, İçeriçumra Mahallesi 74767 isimli sokağın adını Şehit Muhammed Mustafa Koca Sokak olarak değiştirilmesi için Büyükşehir Belediyesine talepte bulundu. Kabul gören talep, Büyükşehir Belediyesince 29 Ağustos 2022 tarih ve 129946 sayılı olur yazısı ile değiştirildi.

Çumra Belediye Başkanı Av. Recep Candan, Uğur İbrahim Altay’a anlayış ve hassasiyetinden dolayı, şehit ailesi ve ilçe halkı adına teşekkür etti.

A.ARAN