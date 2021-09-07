İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ MEHMET ALTUNYALDIZ’DAN YENİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI MESAJI

İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Altunyaldız 2021-22 Eğitim Öğretim yılının başlaması nedeniyle bir mesaj yayınladı. Altunyaldız yapmış olduğu açıklamada “Koronavirüs salgını nedeniyle 2019 yılı Mart ayı ortasından itibaren online eğitime geçen okullarımızda yeniden yüz yüze eğitime başlamanın heyecanını ve mutluluğunu hep birlikte yaşıyoruz.

Eğitim öğretim yılına başlarken, geleceğimizin teminatı çocuklarımızın, onlara en iyi imkânları sağlamaya çalışan ailelerinin ve büyük fedakârlıklarla, yurdun her köşesinde hizmet veren öğretmenlerimizin heyecanını ve coşkusunu yürekten paylaşıyorum.

Toplumun eğitimini daha ileri düzeye çıkarmak ve eğitim kalitesini artırmak noktasında hepimize büyük sorumluluklar düşmektedir.

Eğitim öğretim camiamız ile birlikte ülkemizi üst noktalara taşımanın gayretinde olmalıyız.

İlçemizde 93 okul/kurum, 78 okullarda, kurumlarda olmak üzere toplam 1013 yönetici ve öğretmen, 13 500 öğrenci ile 2021-2022 eğitim öğretim yılına başlıyoruz.

Salgınla mücadele ettiğimiz bugünlerde, pandemi dönemi için yapılması gereken bütün hazırlıkları tamamladık. Velilerimizden ricamız; bu süreçte daima okullarımız ve öğretmenlerimizle iş birliği içinde olarak bizlere destek vermeleridir. Sağlıklı ve düzenli bir iletişimle, istişare içerisinde bunu başaracağımıza inanıyorum.

Bu duygu ve düşüncelerle, 2021-2022 eğitim öğretim yılının, başta sevgili öğrencilerimiz ve öğretmenlerimiz olmak üzere tüm eğitim camiamıza hayırlı olmasını diliyorum.” dedi.

A.ARAN