Yeni eğitim öğretim yılını başlaması nedeniyle ilçe milli eğitim müdürü Mehmet Altunyaldız ve şube müdürü Özgür Gedikli Numan Danış İmam Hatip Ortaokulu, Halime Hatun Anaokulu, Özel Mehmet Çiftçi Anadolu Lisesi, Haydar Fadim Kocaer Anadolu Lisesi, İhsan Çetinkaya İmam Hatip Ortaokulu ve Mesleki Teknik Anadolu lisesinde incelemelerde bulundu. Altunyaldız öğrenci ve öğretmenlerle sohbet ederek onların taleplerini dinledi. A.ARAN
GÜNDEM10 Eylül 2021
GÜNDEM10 Eylül 2021
GÜNDEM10 Eylül 2021
GÜNDEM10 Eylül 2021
GÜNDEM10 Eylül 2021
GÜNDEM10 Eylül 2021
SPOR10 Eylül 2021
İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ OKULLARDA İNCELEMELERDE BULUNDU
PANKOBİRLİK BAŞKANI RECEP KONUK’UN TORUNLARINI OKULA GÖTÜRME SEVİNCİ
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