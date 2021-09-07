İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ OKULLARDA İNCELEMELERDE BULUNDU

Yeni eğitim öğretim yılını başlaması nedeniyle ilçe milli eğitim müdürü Mehmet Altunyaldız ve şube müdürü Özgür Gedikli Numan Danış İmam Hatip Ortaokulu, Halime Hatun Anaokulu, Özel Mehmet Çiftçi Anadolu Lisesi, Haydar Fadim Kocaer Anadolu Lisesi, İhsan Çetinkaya İmam Hatip Ortaokulu ve Mesleki Teknik Anadolu lisesinde incelemelerde bulundu. Altunyaldız öğrenci ve öğretmenlerle sohbet ederek onların taleplerini dinledi. A.ARAN