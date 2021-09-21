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İLÇE MÜDÜRÜMÜZ ÖĞRENCİLERİMİZ İLE YEMEKTE BULUŞTU

İLÇE MÜDÜRÜMÜZ ÖĞRENCİLERİMİZ İLE YEMEKTE BULUŞTU

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Eylül 21, 2021 12:25
İLÇE MÜDÜRÜMÜZ ÖĞRENCİLERİMİZ İLE YEMEKTE BULUŞTU
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İlçe Milli Eğitim müdürü Mehmet Altunyaldız , şube müdürleri Mümin Bulut ve Vedat Topbaş öğrenciler ile öğle yemeğinde buluştu. Altunyaldız öncelikle 1600 taşımalı öğrencilere günlük yemeğini hazırlayıp, okullara servis yapan Çumra Sabancı Öğretmenevi ASO da incelemelerde bulundu. Akabinde Mevlana Mesleki Teknik Anadolu Lisesi ve Atatürk Anadolu lisesini ziyaret etti. Öğrencilerle beraber karavanadan yemek yedi ve Öğrencilerin isteklerini taleplerini dinledi, pandemi kurallarına ile ilgili önerilerini aktardılar. A.ARAN

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