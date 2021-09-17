İLÇEMİZ SİVİL TOPLUM KURULUŞLARINDAN RECEP KONUK ‘A DESTEK

Çumra Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Mustafa Altun, Çumra Ziraat Odası Başkanı Adem Şen ve Çumra Şoförler Odası Başkanı Himmet Önay Yönetim Kurulu Başkanımız Metin Kural ı makamında toplanarak, Konya Pancar Ekicileri Kooperatifi, Konya Şeker A.Ş Yönetim Kurulu ve Pankobirlik Başkanı Sayın Recep Konuk a destek mesajı yayımladılar. Mesajlarında; ”Sayın Recep Konuk Başkanımızın bu ay içinde yapılacak olan genel kurulda 22 yıldır büyük bir gayret ve başarıyla yürütmüş olduğu Konya Pancar Ekicileri Kooperatifi, Konya Şeker A.Ş Yönetim Kurulu ve Pankobirlik Başkanlığı görevlerinden ayrılacağını büyük bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız. Son 22 yıldır bölgemiz ve ülkemiz ekonomisine yapmış olduğu katkılarla adını gönüllere ve zihinlere silinmemecesine yazdıran Sayın Recep Konuk Başkanımızın Ülke ve bölgemiz için daha yapacağı büyük hizmetlerin var olduğunu düşünmekteyiz. Sayın Başkanımızdan , temsilcisi olduğumuz Sivil Toplum Kuruluşları ve Çumralı hemşehrileri olarak görevi bırakma kararını tekrar gözden geçirmesi dileklerimizi ifade eder saygılarımızı sunarız.”. dediler. A.ARAN