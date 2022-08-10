İLHAM ALİYEV KONYA’DA

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, 5’inci İslami Dayanışma Oyunları’na katılmak için Konya’ya geldi.

Aliyev’i, havalimanında Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu karşıladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılışı yapılacak törene katılacak Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, sporcuların kaldığı, Selçuk Üniversitesi Alaeddin Keykubad Kampüsü’ndeki Oyunlar Köyüne geçerek, burada incelemelerde bulundu.

Öte yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, açılış öncesi Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı

Ersin Tatar, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ve bazı devlet başkanlarıyla yemekte bir araya gelecek.

D.DOĞAN