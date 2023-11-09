İran ile Afganistan 5 ekonomik işbirliği mutabakatı imzaladı

İran ile Afganistan’ın ulaştırma, sivil havacılık, maden ve serbest ticaret bölgelerine ilişkin 5 ekonomik işbirliği mutabakatı imzaladığı bildirildi.

İran resmi haber ajansı IRNA’ya göre, İranlı yetkililerle, ekonomik alanda temaslarda bulunmak üzere Tahran’da bulunan Afganistan’daki Taliban geçici hükümetinin heyeti bir toplantı gerçekleştirdi.

Toplantıya, İran Cihad Tarım Bakanı Muhammed Ali Nikbaht, Cumhurbaşkanı Afganistan Özel Temsilcisi Hasan Kazımı Kumi, Afganistan’daki Taliban geçici hükümetinin Başbakan Yardımcısı Molla Abdulgani Birader, Sanayi ve Ticaret Bakanı Nuruddin Azizi, İran ve Afganistanlı iş insanları katıldı.

Söz konusu toplantıda, iki ülke yetkilileri arasında ulaştırma, sivil havacılık, maden ve serbest ticaret bölgelerine ilişkin 5 ekonomik işbirliği mutabakatı imzalandı.

Ekonomik alanda çeşitli görüşmeler yapmak üzere 4 Kasım’da İran’a gelen Afganistan ekonomi heyeti, İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı Muhammed Muhbir, Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, İçişleri Bakanı Ahmed Vahidi, Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Sekreteri Ali Ekber Ahmediyan ile görüşmüş çeşitli şehirlerdeki tesisleri ziyaret etmişti.