İSLAMİ DAYANIŞMA OYUNLARINDA MADALYA RÜZGARI

Konya’da 5.’si düzenlenen İslami Dayanışma Oyunları’nda türk sporculardan başarılar geldi. Para yüzme erkekler 200m serbest stilde Koral Berkin Kutlu altın, Hamit Demir gümüş madalya, Masa tenisi tek kadınlar finalinde Özge Yılmaz altın madalya, para yüzme kadınlar 200m serbest stilde Sümeyye Boyacı altın, Sevilay Öztürk gümüşve Emine Avcu bronz madalya Kadınlar gülle atmada Emel Dereli altın, Pınar Akyol gümüş madalyanın sahibi oldu. Kadınlar 10 bin metrede Yasemin Can ve erkekler gülle atmada Alperen Karahan şampiyon olarak altın madalya kazandı.

Çumra Belediye Başkanı Av. Recep Candan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile madalya kazanan tüm sporcuları tebrik etti. B.ÜNLÜ