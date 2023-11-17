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Isparta Ticaret Borsası’nda Buğdayın Kilogramı 9,39 Liradan Satıldı

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Kasım 17, 2023 11:44
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Isparta Ticaret Borsası’nda buğdayın kilogramı ortalama 9,39 liradan satıldı.

Ürün adıBirimOrtalamaSatış türüBuğdayKg.9,39TTSBuğday unuKg.12,00TTSEt karkas (dana)Kg.230,00TTSEt karkas (inek)Kg.215,00MTSElma (Golden)Kg.19,00MTSMTS: Müstahsilden Tüccara Satış

TTS: Tüccardan Tüccara Satış
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