28,74280.21%
31,24550.29%
1.835,880,57%
7803.820,57%
Isparta Ticaret Borsası’nda buğdayın kilogramı ortalama 9,39 liradan satıldı.
Ürün adıBirimOrtalamaSatış türüBuğdayKg.9,39TTSBuğday unuKg.12,00TTSEt karkas (dana)Kg.230,00TTSEt karkas (inek)Kg.215,00MTSElma (Golden)Kg.19,00MTSMTS: Müstahsilden Tüccara Satış
TTS: Tüccardan Tüccara Satış
DÜNYA17 Kasım 2023
DÜNYA17 Kasım 2023
DÜNYA17 Kasım 2023
DÜNYA17 Kasım 2023
DÜNYA17 Kasım 2023
DÜNYA17 Kasım 2023
DÜNYA17 Kasım 2023
Isparta Ticaret Borsası’nda Buğdayın Kilogramı 9,39 Liradan Satıldı
ABD ve Filipinler Nükleer Enerji İşbirliği Paktı İmzaladı
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