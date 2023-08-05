İstanbul Esenyurt’ta Bisikletli Çocuğa Çarptı, Kaza Anı Güvenlik Kamerasına Yansıdı

İstanbul Esenyurt’ta sokak üzerinde süratle giden bisikletli, 9 yaşındaki çocuğa çarparak takla attı. Olay sonrası çocuk baygınlık geçirirken yaşanan feci kaza anı güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Olay, dün saat 19.20’de Esenyurt Selahaddin Eyyubi Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre sokakta süratli giden bisiklet sürücüsü, evinin kapısından sokağa doğru koşan 9 yaşındaki Beytullah Yiğit’e çarptı. Çarpmanın etkisiyle bisiklet takla atarken küçük Beytullah’ın üstüne düştü. Olay sonrası çocuğunun yanına koşan ailesi baygınlık geçirdiğini fark etti. Çocuğun başında duran annesi ağlayarak feryat ederken komşulardan biri ilk yardım müdahalesi sonrası Beytullah’ı araca bindirerek hastaneye götürdü. Çocuğun durumunun iyi olduğu öğrenilirken hastanedeki tedavisi devam ediyor. Yaşanan kaza anı çevredeki bir apartmanın güvenlik kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.

“Bisiklet çocuğa çarparak kafasının üzerine yığılıyor”

Olay sonrası yaralanan Beytullah’a ilk müdahaleyi yaparak hastaneye götürülmesine yardım eden sokak sakini Yahya Bingöl, “Burada bisiklet kazası oldu. Yukarıdan aşağı bisiklet geliyor. Çocuk park halindeki arabaların arasından çıkıyor. Bisikletli ise çocuğa çarparak kafasının üzerine yığılıyor. Ben o sırada içerideydim. Dışarı çıktım ve çocuğun yerde baygın bir halde olduğunu gördüm. Zaten ilk yardım eğitimim de var. İlk önce vücudunu kontrol ettim. Boyun kırıklığı olabileceğini düşünüp boynunu destekleyerek komşumuzun arabası ile Esenyurt Devlet Hastanesi’nin aciline götürdük. Tomografi sonuçlarını bekliyorlar. Durumu iyiymiş. Ailesi de yanında zaten. Şikayet konusunda da ailesi gerekeni yapacaktır” dedi. – İSTANBUL