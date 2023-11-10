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İstanbul’da İstanbul Ticaret Odası’na (İTO) üye fırınlarda 200 gram ekmeğin fiyatı 8 TL’ye yükseltildi.
İTO’nun kasım ayı meclis toplantısında ekmek fiyat tarifeleri yeniden belirlendi. Yapılan oylama sonucunda, İstanbul’da “1 kilogram ekmek fiyatı azami 40 TL’yi geçmemek kaydıyla 200 gram ekmek için 8 TL olacak” şeklinde hazırlanan Azami Ekmek Fiyat Tarifesi kabul edildi.
Böylece, 1 kilogram ekmeğin fiyatı yüzde 23 zamlanmış oldu.
Azami Ekmek Fiyat Tarifesi en son İTO’nun ağustos ayı meclis toplantısında artırılmıştı. O gün yapılan oylamada, İstanbul’da “1 kilogram ekmek fiyatı azami 32,5 TL’yi geçmemek kaydıyla 200 gram ekmek için 6,5 TL” olarak kabul edilmişti.
DÜNYA10 Kasım 2023
DÜNYA10 Kasım 2023
DÜNYA10 Kasım 2023
DÜNYA10 Kasım 2023
DÜNYA10 Kasım 2023
DÜNYA10 Kasım 2023
DÜNYA10 Kasım 2023
İstanbul’da 200 gram ekmeğin fiyatı 8 liraya yükseldi
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