İstanbul’da 200 gram ekmeğin fiyatı 8 liraya yükseldi

İstanbul’da İstanbul Ticaret Odası’na (İTO) üye fırınlarda 200 gram ekmeğin fiyatı 8 TL’ye yükseltildi.

İTO’nun kasım ayı meclis toplantısında ekmek fiyat tarifeleri yeniden belirlendi. Yapılan oylama sonucunda, İstanbul’da “1 kilogram ekmek fiyatı azami 40 TL’yi geçmemek kaydıyla 200 gram ekmek için 8 TL olacak” şeklinde hazırlanan Azami Ekmek Fiyat Tarifesi kabul edildi.

Böylece, 1 kilogram ekmeğin fiyatı yüzde 23 zamlanmış oldu.

Azami Ekmek Fiyat Tarifesi en son İTO’nun ağustos ayı meclis toplantısında artırılmıştı. O gün yapılan oylamada, İstanbul’da “1 kilogram ekmek fiyatı azami 32,5 TL’yi geçmemek kaydıyla 200 gram ekmek için 6,5 TL” olarak kabul edilmişti.