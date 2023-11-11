İstanbul’da 4 İlçe Belediyesi de TROY’a Geçti

İstanbul’da 4 ilçe belediyesinin daha personel maaş kartlarının Bankalararası Kart Merkezince geliştirilen yerli kart TROY’a taşınması kararı almasıyla geçiş yapan belediye sayısı 19’a ulaştı.

Belediyeler ve belediye başkanları, sosyal medya hesaplarından TROY sistemine geçildiğini duyurdu.

Şile Belediye Başkanı İlhan Ocaklı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bankalarla yaptıkları işbirliği kapsamında belediye personelinin kullandığı maaş kartlarını TROY’a geçirmeye karar verdiklerini belirtti.

Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, sosyal medyadan “Beyoğlu Belediyesi olarak çalışma arkadaşlarımızın maaş ödemelerini ve belediyemizin ödeme sistemlerini yerli ve milli ödeme sistemimiz TROY Kart’a taşıyoruz.” paylaşımı yaptı.

Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan, bankalarla yaptıkları görüşmeler neticesinde TROY’a geçme kararı aldıklarını bildirdi.

Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy da sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, “İsrail ve destekçilerini boykota devam ediyoruz. Gerekli görüşmeleri yapıp süreci başlattık. Zeytinburnu Belediyesi olarak TROY Kart’a geçiyoruz.” ifadesini kullandı.

Beykoz, Esenler, Kağıthane, Üsküdar, Sultanbeyli, Sultangazi, Sancaktepe, Tuzla, Pendik, Bağcılar, Başakşehir, Çekmeköy, Gaziosmanpaşa, Eyüpsultan ve Ümraniye belediyeleri de personel maaş kartlarının yerli kart TROY’a taşınması kararı aldıklarını duyurmuştu.