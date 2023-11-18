İstanbul’da düzenlenen ‘Ağrı Yatırım ve Tanıtım Programı’nda Ağrı’nın potansiyeli tanıtıldı

İstanbul’da düzenlenen ‘Ağrı Yatırım ve Tanıtım Programı’nda, Ağrı’nın ekonomik, sosyal ve kültürel potansiyeli tanıtıldı.

Programa, Ağrı Valisi Mustafa Koç, AK Parti Ağrı Milletvekili Ruken Kilerci, Belediye Başkanı Metin Karadoğan, mesleki kuruluşların başkanları ve Ağrılı iş insanları katıldı.

Programın açılış konuşmasını yapan AK Parti Ağrı Milletvekili Ruken Kilerci, Ağrı’nın Türkiye’nin en genç nüfusuna sahip illerinden biri olduğunu belirterek, “Ağrı, tarihi, kültürel ve doğal güzellikleriyle de önemli bir turizm potansiyeline sahiptir. Ağrı Dağı, İshak Paşa Sarayı, Meteor Çukuru, Diyadin Kaplıcaları, Nuh’un Gemisi Milli Parkı gibi birçok cazibe merkezi bulunmaktadır. Ayrıca Ağrı, tarım, hayvancılık, madencilik, enerji ve sanayi alanlarında da yatırımcılara önemli fırsatlar sunmaktadır” dedi.

Ağrı’nın kalkınması ve gelişmesi için çalıştıklarını ifade eden Kilerci, “Ağrı’mızın potansiyelini keşfetmek ve iş dünyasını bir araya getirmek üzere önemli bir adım attık. Kıymetli büyüğümüz İbrahim Çeçen başta olmak üzere iş insanları, yerel yönetimler ve girişimcilerle buluştuğumuz bu program, sadece bir başlangıç. Birlikte daha büyük projelere imza atmak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Programda, Ağrı’nın yatırım olanakları, teşvik mekanizmaları, destek programları, proje örnekleri ve başarı hikayeleri anlatıldı. – AĞRI