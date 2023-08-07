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İstanbul’da Gökyüzünde Parlak Cisim Görüldü

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Ağustos 7, 2023 02:48
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İSTANBUL’da gökyüzünde görülen parlak cisim heyecana yol açtı. Meteor izlenimi veren parlak cisim bir süre sonra gözden kayboldu.

İstanbul’da gecenin ilerleyen saatlerinde gökyüzünde görülen cisim heyecana yol açtı. Işık saçan ve meteor izlenimi veren cismi görenler cep telefonlarına sarıldı. Aynı görüntüler sosyal medyadan canlı yayın yapan bir kişinin kayıtlarına da yansıdı. Cisim düştükten sonra ise yüksek düzeyde bir ses duyuldu.
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