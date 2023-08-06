İstanbul genelinde motosiklet sürücülerine yönelik denetim gerçekleştirildi

İSTANBUL – İstanbul’da motosiklet sürücülerine yönelik denetim gerçekleştirildi. Ruhsat, plaka, muayene, trafik sigortası ve kask denetiminin yapıldığı uygulamada, Küçükçekmece’de yapılan denetimlerde ise 2 motosikletli şahıs para cezası aldı.

İstanbul’da i motosiklet sürücülerine yönelik yapılan asayiş uygulamasına gece bekçileri de destek verdi. Yapılan uygulamada, kurallara uymayan sürücülere cezai işlem uygulandı. Polis ekipleri yoldan geçen motosikletli sürücüleri tek tek yol kenarına çekerek denetlemede bulundu. Denetlemeler Küçükçekmece, Karaköy ve Unkapanı’nda görüntülendi.

Küçükçekmece İnönü Mahallesi Muammer Aksoy Caddesinde yapılan denetimlerde ise 2 motosikletli şahıs para cezası aldı. Şahıslardan biri ehliyetsiz kullanım suçundan 8 bin TL, diğeri ise kural dışı kullanım suçundan 4 bin TL ceza aldı. Denetleme gecenin ilerleyen saatlerine kadar devam etti.

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