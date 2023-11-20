İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Büyük Yağmur Suyu Ayrıştırma Projesi’ni inceledi

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Büyük Yağmur Suyu Ayrıştırma Projesi’nin Buca’daki altyapı çalışmalarını inceledi. Tamamlandığında Buca’da yağmur suyu kaynaklı su taşkınlarını tarihe karıştıracak proje hakkında konuşan Başkan Soyer, “Büyük bir yatırım yapıyoruz, başka türlü bu kentin geleceğini kurtaramayız” dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İZSU Genel Müdürlüğü’nün, Büyük Yağmur Suyu Ayrıştırma Projesi kapsamında Buca’da devam eden yağmur suyu hatlarının yapım çalışmalarını inceledi. Başkan Soyer, çalışmaların Kozağaç Mahallesi’nde devam eden etabı hakkında İZSU Genel Müdürü Ali Hıdır Köseoğlu’ndan bilgi aldı.

“MEMLEKETİN GELECEĞİYLE İLGİLİ DERDİMİZ OLDUĞU İÇİN DEVAM EDECEĞİZ”

Tarihi yatırım hakkında konuşan Başkan Soyer, “Bu proje, gelecek yüzyılı kurtaracak bir proje. Yani bu bölge jeolojik ve coğrafi yapısı nedeniyle tam bir çanak ve bütün taşkını en yoğun yaşayan noktalardan biri. Dolayısıyla da şu gördüğümüz üç metre genişliğinde, iki metre yüksekliğindeki hakikaten bir yol altı deresi. Çok kalıcı bir çözüm üretmiş oluyoruz. Artık bu bölgede yağmursuyu taşkını çok olağanüstü bir durum olmazsa yaşanmayacak. Büyük bir yatırım yapıyoruz, çok ciddi kaynak ayırıyoruz. Ama başka türlü bu kentin geleceğini kurtaramayız. Belediye başkanları altyapı çalışmalarında pek atak olmazlar. Çünkü yapılan iş görünmez. Hem nereye gitti bu paralar sorunu yaşarsınız hem de ne yaptın hiçbir şey ortada yok sorunu yaşarsınız. O nedenle belediye başkanları bu işlere kolay kolay girmezler. Ama bu memleketin geleceğiyle ilgili derdimiz olduğu için devam edeceğiz” diye konuştu.

BUCA’NIN TARİHİ ALTYAPI YATIRIMI

İZSU, Buca’da 16 kilometre yağmur suyu ayrıştırma ve 10 kilometre atık su hattı imalatı için 230 milyon lira yatırım yaptı. İZSU ekipleri şu ana kadar yağmur suyu ayrıştırma hatlarının 4, atık su hatlarınınsa 5 kilometrelik kısmını tamamladı. İZSU, ayrıca Kozağaç Deresi’nin önümüzdeki yıllardaki taşkın debisini de değerlendirerek projesini hazırladığı dere ıslah çalışmasını da tamamladı. Kapsamlı çalışma kapsamında 2 kilometre dere ıslahı yapıldı. Proje, Buca’nın aşırı yağışlara karşı direncini artırmasının yanında, yağmur sularının Körfez’e kirlenmeden ulaşmasını sağlaması açısından da büyük öneme sahip. İmalatlar tamamlandığında Buca’nın neredeyse tamamında birleşik sistemli altyapı uygulaması sona erecek.

BAŞKAN SOYER DÖNEMİNDE ALTYAPI ATAĞI

Başkan Soyer’in Yaşayan Körfez hedeflerinin kilit unsurlarından biri olan Büyük Yağmur Suyu Ayrıştırma Projesi kapsamında, 2019 yılından bu yana 260 kilometre yağmur suyu ayrıştırma hattının yapımı tamamlandı. İzmir’deki mevcut yağmur suyu şebekesinin yaklaşık yarısı kadar uzunlukta bir hat sadece son dört yılda inşa edildi. Bu çalışmalar sayesinde İzmir’de taşkın ve su baskını şikayetlerinde önemli bir azalma gözlendi.