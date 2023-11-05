İzmir’de Sahte Motor Yağı Operasyonu: 4 Gözaltı

Son Güncelleme: 05.11.2023 17:01

İzmir’de, motor yağı markalarının ambalajlarını taklit ederek piyasaya sahte motor yağı sürdüğü iddia edilen 4 kişi düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Operasyonda, 10 bin 385 litre sahte motor yağı, 57 bin 515 taklit etiket, 4 bin 45 koli, 4 bin 200 bidon ve 11 bin bidon kapağı ele geçirildi. Ayrıca, sahtecilikte kullanıldığı değerlendirilen folyo kaplama makinesine de el konuldu. Gözaltına alınan 4 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

İzmir’de, motor yağı markalarının ambalajlarını taklit ederek piyasaya sahte motor yağı sürdüğü iddia edilen 4 kişi düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Buca İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla belirlenen adrese operasyon düzenledi.

Aramada 10 bin 385 litre sahte motor yağı, tanınmış motor yağı firmalarının ambalajları taklit edilerek hazırlanmış 57 bin 515 etiket, 4 bin 45 koli, 4 bin 200 bidon, 11 bin bidon kapağı ele geçirildi. Sahtecilikte kullanıldığı değerlendirilen folyo kaplama makinesine el kondu.

Gözaltına alınan 4 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA



