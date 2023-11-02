İzmirli Firmalar İngiltere’de İş Görüşmeleri Gerçekleştirdi

Gıda sektöründe hizmet veren İzmir Ticaret Odasına üye 10 firmadan 15 temsilci, İngiltere’nin başkenti Londra’ya giderek toplam 140 iş görüşmesi gerçekleştirdi. İzmirli firmalar, zeytinyağından turşu ve turşu çeşitlerine, makarnadan vegan ve glutensiz ürünlere, kurutulmuş meyve ve sebzeden esans yağlara kadar pek çok ürünü İngiltere pazarında tanıttı.

İzmir Ticaret Odası (İZTO) tarafından, Ticaret Bakanlığının desteği ile yürütülmekte olan Gıda Sektöründe Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi (UR-GE Gıda) projesi kapsamında, İngiltere’nin Londra şehrinde ikili iş görüşmeleri ve yurt dışı pazarlama faaliyeti gerçekleştirildi. İzmir Ticaret Odasına (İZTO) üye 10 proje katılımcısı firmadan 15 temsilcinin katıldığı organizasyona; İZTO 11. Gıda İmalat ve Toptan Ticaret Grubu Meslek Komitesi Üyeleri Bülent Dinçkal ve Müfit Yılmaz, Ticaret Bakanlığı Ticaret Uzmanı Dilara Zümreoğlu Tek, İzmir Ticaret Odası Araştırma ve Geliştirme Uzmanı Şebnem Özkan ve İzmir Ticaret Odası Proje Görevlisi Sevim Güngörürler eşlik etti.

Toplam 140 iş görüşmesi

Faaliyet kapsamında, Londra’da yer alan marketlere ürün veren büyük gıda toptancıları yerinde ziyaret edilerek 30 iş görüşmesi yapıldı. İzmirli firmalar, İngiliz toptancılardan ticaret yapmak istedikleri ürünler ve firmaların mal alım koşulları hakkında bilgi aldı. Türk firmaların ürünlerinin Londra market raflarına girmesi için ileriye dönük adımlar atıldı. İzmirli heyet ayrıca, İngiltere pazarındaki alıcılarla ikili iş görüşmeleri toplantısında bir araya geldi. Tüm gün süren toplantıda, toplam 110 adet ikili iş görüşmesi gerçekleştirdi.

İzmirli ticaret heyeti, organizasyon kapsamında bir dizi ziyarette de bulundu. T.C. Londra Büyükelçisi Osman Koray Ertaş’ı ziyaret eden heyete, Ticaret Başmüşaviri Devlet Selim Paslı ile Birinci Katip Hande Sevinç Apakan eşlik etti. Büyükelçi Ertaş’ın İngiltere-Türkiye siyasi ve ekonomik ilişkileri hakkında bilgi verdiği ziyarette, İngiltere ile yürütülen serbest ticaret anlaşması görüşmelerinde, ülkemiz açısından stratejik önem taşıyan tarım ve gıda sektörlerine öncelik verilmesi konusunda görüş birliğine varıldı.

Heyet daha sonra, TÜSİAD Birleşik Krallık Temsilcisi Dr. Hasan Turunç ile bir araya geldi. Dr. Turunç, özellikle markalaşma konusunda atılması gereken adımlara vurgu yaptı. İtalya’nın düzenlediği zeytinyağı turlarının benzerinin Türkiye’de hayata geçirilmesinin, bu sektörde markalaşılmasına fayda sağlayacağı ifade edildi. Heyet son olarak, Avrupalı Türk Markalar Birliği Sekreteri Mustafa Köker ile görüştü. Görüşmede, iki ülke arasındaki potansiyel yatırım olanakları ve ticari ilişkilerin geliştirilmesine ilişkin görüş ve öneriler paylaşıldı.

İzmir’in, 2022 yılında gıda sektöründe 3 milyon 136 bin dolar ihracat performansına sahip olduğuna dikkat çeken İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, “Gıda sektörü kentimizin lokomotif sektörlerinden bir tanesi. Bu nedenle T.C. Ticaret Bakanlığının desteği ile yürütülmekte olan, Gıda Sektöründe Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi (UR-GE Gıda) projesini çok önemsiyoruz” dedi.

Özgener, İzmirli firmaların uluslararası rekabet güçlerinin arttırarak yeni pazarlara açılmalarına ve ihracat oranlarını arttırmalarına öncülük etmeyi hedeflediklerini belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Yur tdışı pazarlama faaliyetlerinin ülkemizin ve kentimizin gıda sektöründe ekonomik ve ticari açıdan tanıtımına da imkan sunması amaçlanıyor. Londra ziyareti, İngiltere’nin Türk iş insanları için kısa, orta ve uzun vadede önemli fırsatlar sunabilecek bir pazar olduğu gözler önüne serdi.” – İZMİR