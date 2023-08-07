Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan’dan Marmara Depremi Hakkında Açıklama

Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan dün Yalova yakınlarında meydana gelen korku ve paniğe yol açan deprem hakkında paylaşımda bulundu.

“BÜYÜK DEPREM İÇİN BİR UYARI DEĞİLDİR”

Depremi ‘önemsiz bir gerginlik boşalması’ olarak tanımlayan Ercan, “Kuzey Marmara’da beklenen büyük deprem için bir uyarı değildir. Marmara M7’den büyük deprem üretebilecek düzeyde gergin değildir” yorumunu yaptı.

ETKİLENECEK İLLERİ TEK TEK PAYLAŞTI

Olası Marmara depreminde etkilenecek illeri de işaret eden Ercan, şu paylaşımı yaptı; “6 Ağustos 2023, 18.29’da Yalova yakınında denizde olan M3,6’lık depremcik, 1999 deprem kırığı üzerinde önemsiz bir gerginlik boşalmasıdır. Kuzey Marmara’da beklenen büyük deprem için bir uyarı değildir. Marmara M7’den büyük deprem üretebilecek düzeyde gergin değildir.

“İSTANBUL İÇİN DEPREM KORKUSU ÜRETMEK…”

Kuzey Marmara’da olacak bir deprem: İstanbul, Yalova, Kocaeli, Çınarcık, Gemlik, Mudanya, Bandırma, Erdek, Biga, Lapseki, Tekirdağ, Şarköy, Gelibolu, Trakya’nın Marmara kıyıları etki alanı içinde kalacaktır. İstanbul için sürekli deprem korkusu üretmek, toplumu çaresiz diken üstünde, çok tedirgin, çaresiz tutuyor.”

Ahmet Ercan’dan Marmara Depremi Hakkında Açıklama” layout=”intrinsic” width=”584″ height=”245″>