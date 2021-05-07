Kadir Gecemiz Mübarek Olsun

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Kadir Gecesi vesilesiyle bir mesaj yayımladı.

Başkan Altay’ın mesajı şöyle:

“On bir ayın sultanı, rahmet ve bereket ayı Ramazan-ı Şerif’in manevi ikliminde bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi’ne kavuşmanın huzurunu ve mutluluğunu yaşıyoruz.

Kadir Gecesi; tüm insanlığa ışık tutan, rehberimiz Kuran-ı Kerim’in nazil olduğu mübarek bir gecedir. Bu gece vesilesiyle Kur’an’ı daha çok okuyalım, anlamak için emek verelim, yaşamaya ve yaşatmaya gayret edelim.

Peygamber Efendimizin, ‘Kim inanarak ve sevabını Allah’tan umarak Kadir Gecesi’ni ihyâ ederse geçmiş günahları affolunur.’ Hadis-i Şeriflerinin ışığında bu kutlu zaman dilimini en güzel şekilde idrak etmeye çalışalım.

Bu mübarek gece hatırına içten ve samimi dualarımıza ülkemizi, İslam coğrafyasını ve tüm insanlığı dâhil ederek; sevginin, saygının, merhametin her yere ulaştığı bir dünya için Rabbimize niyazda bulunalım.

Özellikle bir yıldır süregelen pandemi sebebiyle tüm dünyada büyük sıkıntılar yaşanıyor. Bu zor günlerde bir nefes almanın bile her birimiz için ne derece kıymetli olduğunun farkına varalım; birlik ve beraberliğimizin kıymetini daha iyi anlayıp aramızdaki hoşgörü ve samimiyet bağlarını daha da güçlendirelim.

Cenab-ı Allah’ın bizleri sağlık ve afiyetle bayram sevincine kavuşturması ümidiyle tüm hemşehrilerimin, ülkemizin ve İslam aleminin mübarek Kadir Gecesi’ni tebrik ediyorum. Rabbim tutmuş olduğumuz oruçları ve yapmış olduğumuz ibadetleri kabul etsin.”