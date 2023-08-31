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Kalp Krizi Geçiren Hasta Ambulans Helikopterle Hastaneye Kaldırıldı

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Ağustos 31, 2023 09:31
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Son Güncelleme: 31.08.2023 12:30

Konya’nın Seydişehir ilçesinde yaşayan Erdinç Yaman, kalp krizi geçirerek hastaneye kaldırıldı. Hava ambulansı ile Konya Şehir Hastanesine sevk edilen hasta, tedavi altına alındı.

Konya’nın Seydişehir ilçesinde kalp krizi geçiren hasta, ambulans helikopterle hastaneye kaldırıldı.

Seydişehir Seyitharun Mahallesinde ikamet eden Erdinç Yaman, eklem ağrısı, kalp ağrısı ve nefes almada güçlük şikayetiyle Seydişehir Devlet Hastanesine başvurdu. Yaman’ın, kalp krizi geçirdiği anlaşıldı.

Durumu ağır olan hasta için hava ambulansı talep edildi.

Yaman, ilk müdahalesinin ardından ilçedeki Eti Alüminyum A.Ş’nin bahçesine inen hava ambulansı ile Konya Şehir Hastanesine sevk edildi.

Kaynak: AA
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