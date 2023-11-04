Kamu Emekçilerinin Enflasyonu Yüzde 105,08’e Ulaştı

KESK’e bağlı Büro Emekçileri Sendikası’nın (BES) Kamu Emekçilerinin Enflasyon Sepeti Araştırması’na göre; ekim ayı enflasyonu yüzde 5,22, yıllık enflasyon ise yüzde 105,08 olarak hesaplandı.

KESK’e bağlı BES, memurların aylık enflasyon verilerini açıkladı. BES’in konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklama şöyle:

“TÜİK 2023 yılı Ekim ayında TÜFE’de bir önceki aya göre yüzde 3,43, bir önceki yılın aynı ayına göre yıllık yüzde 61,36 artış gerçekleştiğini açıkladı. Büro Emekçileri Sendikası ‘Kamu Emekçilerinin Enflasyon Sepeti Araştırması’ sonuçlarına göre ise, BES TÜFE de bir önceki aya göre yüzde 5,22 bir önceki yılın aynı ayına göre yıllık yüzde 105,08 artış gerçekleşmiştir.

Hükümetin Kamu Emekçilerine ikinci altı ay için reva gördüğü yüzde 6 TİS ile maaş artışı TÜİK’in hesaplamalarına göre 2023 yılı Temmuz-Ekim birikimli dört aylık ayı TÜFE rakamı yüzde 29,41 ile 23,41 puan gerisinde kalmıştır. Sendikamızın hesaplamalarına göre ise 2023 yılı ikinci altı ayında 2023 yılı Temmuz-Ekim birikimli dört aylık emekçilerin enflasyonu yüzde 37,35 olmuştur. Yani Kamu Emekçileri 2023 yılı Ekim ayında ücretlerinde yüzde 31,35 puanlık enflasyon kaybına uğramıştır.

Bu durumda Gıda Enflasyonunda ise; Sendikamız BES tarafından açıklanan Kamu Emekçilerinin Enflasyonu yıllık bazda ise; 2023 yılı Ekim ayında yüzde 61,36 olan TÜİK enflasyonun 43,72 puan üzerinde gerçekleşerek yüzde 105,08 olmuştur. Yıllık Gıda Enflasyonu ise; TÜİK rakamlarının 52,61 puan üzerinde tamı tamına yüzde 124,60 olmuştur.”