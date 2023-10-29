Karakeçili’ne doğal gaz törenle verildi

Kırıkkale’nin Karakeçili ilçesine ilk doğal gaz törenle verilmeye başlandı.

Çarşı merkezinde düzenlenen törende, duanın ardından protokol üyeleri tarafından ilk gaz yakıldı.

Belediye Başkanı Veysel Aydemir, AA muhabirine, doğal gazın ilçeye hayırlı olmasını diledi.

Verdikleri mücadele sonucu doğal gazın ilçeye gelmesini sağladıklarını aktaran Aydemir, “Meskenlere bağlantılar yapılmaya başlandı. Bu yıl abone olan yaklaşık 200 konutta doğal gaz yakılacak. Yatırım programı çerçevesinde 2 yıl içerisinde de ilçemizin tamamı doğal gazla buluşacak. Yıllardır soba derdiyle uğraşan annelerimiz ve bacılarımızın bu çilesi son bulmuş olacak.” dedi.

Programa, Karakeçili Kaymakamı Ali Can Uludağ, doğal gaz firması yetkilileri ve vatandaşlar katıldı.