Karaman Tarımının Kurtuluşu Göksu Nehri’nden Geçiyor

Karaman’a 30 kilometre mesafedeki Göksu’dan yılda 1 milyar metreküp su denize akıyor

Ziraat Odası Başkanı Mehmet Bayram:

“Karaman tarımının kurtuluşu Göksu’dan geçiyor”

KARAMAN – Karaman Ziraat Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Bayram, şehir merkezine 30 kilometre mesafedeki Göksu Nehri’nden yılda 1 milyar metreküp suyun boşuna Akdeniz’e aktığını söyledi.

Bostanözü Köyü’nden geçen Göksu’yu Karaman’ın kurtuluşu olarak gördüklerini ifade eden Karaman Ziraat Odası Başkanı Mehmet Bayram, “Bu nehirden günlük yaklaşık 3 milyon metreküp su Akdeniz’in tuzlu sularına karışıyor. Devletimiz yılardır ciddi projelere imza atıyor ve hayata geçiriyor. Bu projelerden en büyüğü de Karaman tarımının Göksu’yla buluşması olacaktır. Bununla ilgili devamlı olarak çalışmalar ve gündem oluşturmaya çalışıyoruz. Şu anda bu suyun Karaman’a 450-500 metre bir kod farkı var. Devletimiz GAP bölgesinde 120 kilometre uzunluğunda tarım için sulama kanalı yaptı. Karaman’da ise yeni teknoloji ve güneş panelleri ile yerin yaklaşık 300 metre aşağısından su çekiliyor. Karaman Ovası’nın vakit kaybetmeden denize boşuna akan bu suyla buluşması gerekiyor. Bu suyun sadece yüzde 25’i Karaman’a, ovasına yetiyor. Buradan günlük 3 milyon metreküp suyun Akdeniz’e akıp gittiğini hesaplarsak, 365 günde 1 milyar metreküpün üzerinde bir su, denize akıp gitmiş oluyor. Karaman’da yeraltı kaynaklarında artık sona gelindi. Bu projenin hayata geçilerek yapılması gerekiyor. Ovanın bereketli toprakları artık susuzluktan ekilemeyecek duruma geldi. Devletimizin bu durumu önemseyerek biran önce çalışmalar yapması gerekiyor. Bu sorunu biz Karaman Ziraat Odası olarak her zaman dile getireceğiz” dedi.