KARATAY TRAFİK EĞİTİM PARKI’NDA BU DÖNEMİN EĞİTİMLERİ TAMAMLANDI

Karatay Belediyesi’nin Konya’ya kazandırdığı Karatay Trafik Eğitim Parkı’nda Karatay’daki tüm ilkokul 4’ncü sınıf öğrencilerine yönelik 2022-2023 dönemi trafik eğitimleri tamamlandı. Karatay Belediye Başkan Hasan Kılca da, Konya İl Emniyet Müdürü Engin Dinç, İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürü Hüseyin Şahin ve Karatay İlçe Milli Eğitim Müdürü Sami Sağdıç ile birlikte Karatay Trafik Eğitim Parkı’nı ziyaret ederek eğitim gören öğrencilerle buluştu. Bu dönem ilkokul 4’ncü sınıf 6 bin 800 öğrencinin Karatay Trafik Eğitim Parkı’nda eğitim aldığını ifade eden Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, “Gözümüzün nuru geleceğimizin teminatı çocuklarımız burada çok daha bilinçli bir şekilde eğitim alıyorlar” dedi.

İçişleri ve Milli Eğitim Bakanlığı’nın iş birliğiyle Türkiye’nin pek çok şehrinde uygulanan “Çocuk Trafik Eğitim Parkları Projesi”, Karatay’da 2022’de hayata geçti.

Karatay Belediyesi’nin Ulubatlı Hasan Mahallesi’nde 8 bin 900 metrekarelik alanda inşa ettiği ve çocukların trafik kültürünü hem teorik hem de uygulamalı olarak öğrenebildiği Karatay Trafik Eğitim Parkı’ndan bugüne kadar binlerce öğrenci faydalandı.

BU DÖNEM 6 BİN 800 İLKOKUL 4. SINIF ÖĞRENCİSİ EĞİTİMLERDEN FAYDALANDI

İlçedeki 4’ncü sınıf tüm öğrencilere yönelik verilen eğitimlerin bu dönemki eğitimlerin son programı ise Karatay Belediye Başkan Hasan Kılca, Konya İl Emniyet Müdürü Engin Dinç, İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürü Hüseyin Şahin ve Karatay İlçe Milli Eğitim Müdürü Sami Sağdıç’ın da katılımlarıyla tamamlandı.

2022-2023 Eğitim ve Öğretim Dönemi boyunca Karatay Trafik Eğitim Parkı’na belediyeye ait servis araçlarıyla getirilen ilkokul 4’ncü sınıf öğrencileri, ilk önce Simülasyon Merkezi’nde İl Emniyet Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı’nda görevli uzman eğitmenler ve trafik polisleri tarafından animasyon filmleriyle zenginleştirilen teorik eğitimlere katıldı.

Daha sonra minyatür bir şehrin canlandırıldığı; içerisinde gözetleme kulesi, trafik eğitim parkuru, tünel, yaya üst geçidi, kavşak ve yaya geçitlerinin bulunduğu alanda yine İl Emniyet Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı’nda görevli uzman eğitmenler ve trafik polisleri tarafından bu kez uygulamalı eğitimler verildi. Trafik Eğitim Parkı’nda 4’ncü sınıf öğrencileri, trafik kurallarını eğitmenler eşliğinde akülü araçlar kullanarak ve eğlenerek öğrendiler.

GELECEK NESİLLER BURADA DAHA BİLİNÇLİ YETİŞİYOR

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, 2022-2023 dönemi eğitimlerinin sorunsuz ve başarılı bir şekilde tamamlandığını ifade ederek, projede emeği geçen herkese teşekkür etti.

Başkan Hasan Kılca; “Karatay Belediyesi olarak geleceğimizin teminatı çocuklarımızın eğitimi için gereken her türlü desteği sunmaya devam ediyoruz. Bu kapsamda Ulubatlı Hasan Mahallemizde oluşturduğumuz Karatay Trafik Eğitim Parkımızda eğitimlerin bu dönemki kısmını başarılı bir şekilde tamamladık. Simülasyon merkezi, gözetleme kulesi, trafik eğitim parkuru, tünel, yaya üst geçidi, yaya geçitleri, kavşak, mini otopark alanı, bisiklet yolu, açık otopark alanı ile çocuk oyun alanıyla Karatay Trafik Eğitim Parkı, ilçemiz için yeni bir değer haline geldi. Şu ana kadar ilçemiz genelinde okuyan 4’ncü sınıf 6 bin 800 ilkokul öğrencisi, trafik konusunda hem bilinçlendiler hem de eğlendiler. Bugün itibariyle bu dönemin eğitimleri tamamlandı. Gelecek dönemde de bu eğitimlere devam edeceğiz. Gelecek nesiller burada daha bilinçli yetişmeye devam ediyor.

KÜÇÜK YAŞLARDAKİ TRAFİK EĞİTİMİ İŞİ KOLAYLAŞTIRIYOR

Dönemin son eğitim programında Karataylı öğrencileri yalnız bırakmayan Konya İl Emniyet Müdürü Engin Dinç de Karatay Trafik Eğitim Parkı’nın Konya için önemli bir hizmet olduğunun altını çizdi.

Engin Dinç şunları aktardı; “Öncelikle böylesine güzel bir tesisi ilçemize şehrimize ve ülkemize kazandırdığı için Karatay Belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. İçişleri Bakanlığımızın başlattığı trafik eğitim parkı projesi, ülkemizin trafik problemine çözüm olabilecek bir proje. Geçtiğimiz yıl açılışını yaptığımız bu tesiste öğrencilerimiz oldukça mutlular. Emniyet teşkilatı olarak böyle bir eğitimin küçük yaşlarda verilmesinin gelecekte işimizi bir hayli kolaylaştıracağı ve yaşanabilecek kazaları bir hayli azaltabileceği düşüncesine sahibiz. Bu noktada gerek emniyet gerek belediyemiz gerekse de jandarma teşkilatımız çocuklarımızla çok güzel bir eğitim projesi yürütüyorlar. Bu vesileyle Karatay Belediyemiz başta olmak üzere teşkilatlarımızı kutluyorum. Buradan ailelere de artık birer trafik dedektifi olan çocuklarının sözlerini dinlemelerini, trafik kurallarına daha fazla hassasiyet göstermelerini diliyorum.”

ÇOCUKLARIMIZ İÇİN HEM UNUTULMAZ BİR HATIRA HEM DE GELECEKLERİ İÇİN KIYMETLİ BİR AŞAMA

Karatay İlçe Milli Eğitim Müdürü Sami Sağdıç ise eğitim camiası olarak çocuklara trafik bilincinin oluşturulmasına yönelik her türlü çabayı önemsediklerini söyledi.

Sami Sağdıç; “Bugün itibariyle Trafik Eğitim Parkımızda verilen eğitimlerin 2022-2023 dönemini tamamlıyoruz. Okullarımızda 4’ncü sınıflarda teorik olarak verilen trafik eğitimi dersi, İl Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığı, Karatay Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüzün işbirliğiyle burada hem teorik hem de uygulamalı şekilde veriliyor. Bu eğitimi bu yaşta uygulamalı olarak görmesi ve bunu yaşaması çocuklarımız için hem unutulmaz bir hatıra hem de gelecekleri için kıymetli bir aşama. Bu anlamda bu eğitimleri gerçekleştiren ve emeği olan herkese teşekkür ediyorum” dedi. A.ARAN