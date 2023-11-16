Kayseri Ticaret Borsası’nda Sucuk ve Pastırma Fiyatları Rekor Seviyede

Kayseri Ticaret Borsası’nda sucuğun kilogramı en yüksek 451 lira 50 kuruş, takım pastırmanın kilogramı 755 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (lira)En yüksek (lira)BuğdayKg7,007,20ArpaKg6,406,50Kabak çekirdeği (yerli)Kg100,00120,00SucukKg388,85451,50Pastırma (takım)Kg585,80755,00

Kaynak: AA



