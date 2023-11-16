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Anasayfa / Ekonomi / Kayseri Ticaret Borsası’nda Sucuk ve Pastırma Fiyatları Rekor Seviyede

Kayseri Ticaret Borsası’nda Sucuk ve Pastırma Fiyatları Rekor Seviyede

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Kasım 16, 2023 13:12
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Kayseri Ticaret Borsası’nda sucuğun kilogramı en yüksek 451 lira 50 kuruş, takım pastırmanın kilogramı 755 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (lira)En yüksek (lira)BuğdayKg7,007,20ArpaKg6,406,50Kabak çekirdeği (yerli)Kg100,00120,00SucukKg388,85451,50Pastırma (takım)Kg585,80755,00

Kaynak: AA
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