28,6791-0.02%
31,23910.35%
1.818,880,70%
7788.090,70%
Kayseri Ticaret Borsası’nda sucuğun kilogramı en yüksek 451 lira 50 kuruş, takım pastırmanın kilogramı 755 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
ÜrünMiktarEn düşük (lira)En yüksek (lira)BuğdayKg7,007,20ArpaKg6,406,50Kabak çekirdeği (yerli)Kg100,00120,00SucukKg388,85451,50Pastırma (takım)Kg585,80755,00
Kaynak: AA
DÜNYA16 Kasım 2023
DÜNYA16 Kasım 2023
DÜNYA16 Kasım 2023
DÜNYA16 Kasım 2023
DÜNYA16 Kasım 2023
DÜNYA16 Kasım 2023
DÜNYA16 Kasım 2023
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Kayseri Ticaret Borsası’nda Sucuk ve Pastırma Fiyatları Rekor Seviyede
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