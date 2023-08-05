Kayseri’de otomobil takla attı, kadın sürücü yaralandı

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde otomobilin takla atması sonucu kadın sürücü yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Fevzi Çakmak Mahallesi Kocasinan Bulvarı üzerinde meydana gelen kazada, S.T. idaresindeki 38 AIG 564 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Kazada sürücü yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yardımı ile araçtan çıkarılan kadın sürücü, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yolda güvenlik önlemi alan polis ekipleri de inceleme yaptı. Kullanılamaz hale gelen otomobil de çekici ile kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. – KAYSERİ