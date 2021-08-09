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KIBRIS CADDESİ ASFALT İÇİN HAZIRLANIYOR

KIBRIS CADDESİ ASFALT İÇİN HAZIRLANIYOR

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Ağustos 9, 2021 05:57
KIBRIS CADDESİ ASFALT İÇİN HAZIRLANIYOR
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Çumra’da yoğun bir şekilde devam eden asfalt sezonunda ilçe merkezindeki caddeler sırası ile asfalta kavuşuyor. Çumra Belediyesi ve KOSKİ ekipleri asfalt serimi öncesi Kıbrıs Caddesi  yol güzergahında alt ve üst yapı çalışmaları ile hazırlıklarını sürdürüyor.

2021 Yatırım programı kapsamında her alanda hizmetlerini sürdüren Çumra Belediyesi, ilçe merkezinde cadde ve sokakların çehresini değiştirmeye devam ediyor. Bir yandan Konya Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından Menekşe ve Ebulfeyz Elçibey Caddelerinde sıcak asfalt serimi öncesi hazırlıklar devam ederken, diğer yandan da Çumra ilçe merkezinin önemli ana arterlerinden biri olan Kıbrıs Caddesi de Çumra Belediyesi ve KOSKİ işbirliği içerisinde kilitli taşların sökülmesiyle asfalt konforuna hazırlanıyor.

KIBRSI CADDESİ MODERN BİR GÖRÜNÜME KAVUŞACAK

Cadde üzerinde Çumra Belediyesi ve KOSKİ ekiplerinin yaptığı çalışmaları yerinde inceleyen Çumra Belediye Başkanı Recep Candan; “Büyükşehir Belediyemiz ile birlikte  İlçemizin çeşitli noktalarında gerçekleştirdiğimiz dönüşüm çalışmalarına hızla devam ediyoruz. Otogar ve Mezarlık üzerinden çevre yoluna bağlanan Kıbrıs Caddemiz, aynı zamanda Meydan ve Bakkalbaşı Mahallerimiz arasındaki ana arterlerimizde yer alan önemli bir güzergah. Kıbrıs Caddesinde uzun zamandır su şebekelerinin eskimiş borularından kaynaklı arızalar yaşanıyordu. Bu nedenle Büyükşehir Belediyemiz ve KOSKİ Genel Müdürlüğümüz bu sene Kıbrıs Caddesindeki ana hatların yenilenmesi kararını aldılar. Bu çalışma ay sonu itibariyle tamamlanmasıyla asfalt serimi yaparak   Kıbrıs Caddemizi güzel bir görünüme kavuşturacağız. Bu çalışmanın yapılması ile Çumramız’daki su kesintilerinin önemli bir kısmı önlenmiş olacak. Çumra’mıza sağladığı desteklerinden dolayı Konya Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Uğur İbrahim Altay’a, KOSKİ Genel Müdürümüz Sayın Ahmet Demir ve ekibine Teşekkür ediyorum.  Çalışmalar süresince mahalle sakinlerimizin göstermiş olduğu anlayış ve hassasiyet için teşekkür ederiz.” dedi.

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