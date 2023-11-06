Kırklareli’nde gıda işletmeleri denetlendi – Son Dakika

Son Güncelleme: 05.11.2023 14:21

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda Kontrol Şubesi ekipleri, üretim, toplu tüketim ve satış işletmelerinde denetim gerçekleştirdi. TÜİK ile Tarım ve Orman Bakanlığının, ‘Tarımsal Ekonomik Hesaplar Protokolü’ kapsamında yapılan denetimde ekipler hijyen kuralları, personelin sağlık karneleri ve fiyat etiket kontrollerini yaptı. Denetimlerin süreceği belirtildi.

Kırklareli’nde gıda işletmeleri denetlendi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda Kontrol Şubesi ekipleri, üretim, toplu tüketim ve satış işletmelerinde denetim gerçekleştirdi.

TÜİK ile Tarım ve Orman Bakanlığının, “Tarımsal Ekonomik Hesaplar Protokolü” kapsamında yapılan denetimde ekipler hijyen kuralları, personelin sağlık karneleri ve fiyat etiket kontrollerini yaptı.

Denetimlerin süreceği belirtildi.

Kaynak: AA



