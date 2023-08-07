Kırklareli’nde Plastik Fabrikasında Çıkan Yangın Söndürüldü

Kırklareli’nde plastik fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Üsküp beldesinde plastik işleme fabrikasında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, orman işletme, sağlık, jandarma, AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışmasıyla yangın kontrol altına alındı.
Dumandan etkilenen 2 personele sağlık ekiplerince müdahale edilirken, fabrikanın içinde malzeme indiren bir kamyon da yandı.
Üsküp Belediye Başkanı Hüseyin Kasap yangın yerine gelerek çalışmaları takip etti.
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