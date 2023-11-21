Kırsaldaki çiftçilere devlet desteği – Son Dakika

– Kırsaldaki çiftçilere devlet desteği

Mersin İl Tarım Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen ‘Kırsal Dezavantajlı Alanlar Kalkınma’ projesi çerçevesinde, zorlu coğrafyada üretim yapmakta zorlanan çiftçilere güneş paneli, meyve kesme ve kurutma, hamur ve üzüm sıkma makineleri dağıtıldı

MERSİN – Mersin İl Tarım Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen ‘Kırsal Dezavantajlı Alanlar Kalkınma’ projesi çerçevesinde, zorlu coğrafyada üretim yapmakta zorlanan çiftçilere güneş paneli, meyve kesme ve kurutma, hamur ve üzüm sıkma makineleri dağıtıldı.

Türkiye’de tarımsal üretimin en önemli merkezlerinden biri olan Mersin’de, üreticilere destekler devam ediyor. Mersin İl Tarım Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen ‘Kırsal Dezavantajlı Alanlar Kalkınma’ projesi çerçevesinde, zorlu coğrafya şartlarında üretim yapmakta zorlanan çiftçilere güneş paneli, meyve kesme ve kurutma, hamur ve üzüm sıkma makineleri dağıtıldı. İl Tarım Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen törene Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan’da katılarak, çiftçilerle buluştu. Törende konuşan Vali Pehlivan, Mersin’in bereketli topraklara sahip olduğunu söyledi. Mersin’de akla gelebilecek hemen hemen her ürünün yetiştiğini vurgulayan Pehlivan, “İlimizin yüz ölçümünün yüzde 21-22’sini tarım alanları oluşturuyor. Yüzde 4-5 oranında da mera alanımız var. Aslında yüzölçümün büyüklüğüne baktığımız zaman çok olarak görünmeyebilir ama bereket olarak üst seviyelerde üretimin yapıldığı bir ilde yaşıyoruz. Bu bağlamda merada yapılan faaliyetler açısından da baktığımızda ağırlıklı olarak hayvancılık yapıldığını görüyoruz. Mersin ilimizde 806 mahallemiz var. Bu mahallelerimizin 135’i kırsal mahallelerimiz yani meraların olduğu yerler. 636 mera parselimiz var ve toplamda da 62 bin hektar mera alanımız var. Bu mera alanlarımızda başta küçük baş hayvancılık yapılıyor. Özellikle son 20 yıllık dönemde, Cumhurbaşkanımızın himayelerinde başta Tarım ve Orman Bakanlığımız ile ilgili kurumların vasıtasıyla verilen teşvikler sayesinde bu süre zarfında küçük baş hayvan varlığımız katlanarak artmış. Koyun adetimiz 4 kat, keçi adetimiz 3 kat artmış. 900 bin yaklaşan keçi adediyle bu alanda Türkiye’de birinci sıradayız. Koyun adedi ile birlikte bu rakam 2 milyona yaklaşıyor ki toplam küçük baş varlığında da yine ilk 5’lerdeyiz. Tabi bu teşviklerden yararlanan çiftçilerimizin ortaya koymuş olduğu emek ve gayretin çok büyük bir payı var” dedi.

“Gelecek kırsalda şekillenecektir”

Kırsal bölgelerde üretim yapmanın zor olduğunu vurgulayan Pehlivan, “İşte tam bu nokta da devletimizin, Tarım ve Orman Bakanlığımız başta olmak üzere kurum ve kuruluşlarıyla destek sağlayarak orada üretim yapan çiftçilerimizin şartlarını her geçen gün biraz da iyiye doğru götürme gayretinde. Bugün hayata geçen ve belli bir süredir de üzerinde çalışılan bu projedeki maksatta budur. Zor coğrafi şartlarda üretim yapan, hayvancılıkla uğraşan vatandaşlarımız bu projelerden faydalansınlar ve şartları biraz daha iyi hale gelsin. Bugün itibariyle 195 güneş panelini çiftçilerimizle buluşturuyoruz. Bunların yanında kesme, kurutma, hamur yoğurma ve üzüm sıkma makinelerini de çiftçimizle buluşturuyoruz. Yine kırsaldaki çiftçilerimizin yaşamlarını kolaylaştıracak, modern cihazları da vermiş oluyoruz. Bunları kullanacak olan vatandaşlarımıza ürünler fayda getirecektir. Bu projeler yapılır, bu teşvikler sağlanır ki son 20 yılda sadece teşvik anlamında 2 milyarın üzerinde destek sağlandı. Teşvikin yanı sıra diğer projeleri kattığımız zaman bu rakamlar elbette katlanarak devam ediyor. Bunlar çok önemli, çok kıymetli. Bu teşviklerden yararlanan, bu teşvikleri hayata geçiren, emek ortaya koyan işin her zaman ki gibi odağındadır. Onların gayreti olmasa bu projeler havada kalır. Dolayısıyla gelecek kırsalda şekillenecektir. Bu çiftçilerimizin gayretleriyle sağlanacaktır. Burada oluşan katma değer önce çiftçilerimizin ailelerine sonra ilimize ardından bütün ülkemize destek sağlayacaktır. Bu projeyi hayata geçiren ve emeği olan herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Destek alacak üreticilerden Meltem Kıcır ise zorlu bir bölgede üretim yaptıklarının altını çizerek, “Genelde elektriğimiz yok. Ulaşımda zor zorluklar yaşıyoruz. En basiti bir telefonumuzu bile şarj edemiyoruz. Ancak bu güneş enerjisi paneli sayesinde bunları gerçekleştirmiş olacağız. Dolabımızda artık kendi ürettiğimiz ürünleri saklama sahibi olacağız. Bundan dolayı bu projede emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum. Gelecek kırsalda şekillenecek” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından üreticilere, makine ekipman destekleri dağıtıldı.

Törene Vali Pehlivan’ın yanı sıra AK Parti Mersin Milletvekili Ali Kıratlı, İl Tarım Müdürü Erdem Karadağ ve çiftçiler katıldı.