KİTAP SEVKİYATLARI DEVAM EDİYOR

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından öğrencilere verilen ders kitapların okullara dağıtımına devam ediliyor.

İlçe milli eğitim müdürü Mehmet Altunyaldız yapılan çalışmaları yerinde inceledi. Çumra da toplanan kitaplar öncelikle okulların isimlerine göre tasnif ediliyor. Daha sonra Çumra, Güneysınır, Akören, Hadım ve Taşkent deki öğrencilerine ulaştırılıyor. Okulların açıldığı 12 Eylül günü tüm öğrencilerin kitapları sıraların üzerinde olacak.

Bu yıldan itibaren Milli Egitin Bakanlığı tüm öğrencilerin kaynak kitap ihtiyaçlarını da karşılayacak ve ücretsiz dagıtacak.

A.ARAN