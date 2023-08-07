Kocaeli Derince’deki TMO Silosunda Patlama: Adli Soruşturma Başlatıldı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Kocaeli’nin Derince ilçesinde Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) silosundaki patlamayla ilgili adli soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Bakan Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Kocaeli Derince’de Toprak Mahsulleri Ofisine ait siloda meydana gelen patlama ile ilgili olarak gerekli adli soruşturma başlatılmıştır. Elim hadisede yaralanan vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, acil şifalar diliyorum.” ifadesini kullandı.