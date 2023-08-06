Kocaeli’de Kaçak Göçmen Operasyonu: 24 Göçmen Sınır Dışı Edildi

KOCAELİ’de polis ve jandarma ekipleri tarafından yapılan denetimlerde Türkiye’ye kaçak yollardan girdiği tespit edilen 24 kaçak göçmen sınır dışı edildi.
Kocaeli ve çevre illerde polis ve jandarma ekipleri tarafından yapılan denetimlerde yurda kaçak yollarla girdiği belirlenen 24 kaçak göçmen yakalandı. Göçmenler, ilk işlemlerinin ardından Kocaeli Göç İdaresi Müdürlüğü bünyesindeki Gündoğdu Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edildi. Gözetim altında tutulan kaçak göçmenler, işlemlerinin tamamlanmasının ardından sınır dışı edilerek ülkelerine gönderildi.
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