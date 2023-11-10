Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, esnafı ziyaret etti

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Araboğlu Makası, Rampalı Çarşı, Bedesten Çarşısı ve Kadınlar Pazarı civarında esnafı ziyaret etti.

Altay, cuma namazı sonrası AK Parti Konya Milletvekili Selman Özboyacı ve Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş ile Bulgur Tekke Camisi’nde vatandaşlarla da bir araya geldi.

Esnafı ziyaret eden Altay, “Gönül gönüle verdiğimiz her yaştan hemşehrime teşekkür ediyorum. Onlardan aldığımız güç ve destekle şehrimizin yarınlarının bugünden daha güzel olması için var gücümüze çalışmaya devam ediyoruz.” ifadesini kullandı.