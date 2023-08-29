Konya’nın Kulu ilçesinde 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sabah 07.58’de gerçekleşen sarsıntı çevre illerden de hissedildi. Vatandaşlar ise Konya deprem bölgesi mi? Konya’da fay hattı var mı? sorularını araştırdı.