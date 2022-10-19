KONYA KİTAP GÜNLERİ SÜRÜYOR

Konya Büyükşehir Belediyesi’nin geleneksel olarak düzenlediği Konya Kitap Günleri, bu yıl 14-23 Ekim’de kitapseverleri ağırlıyor.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay yaptığı yazılı açıklamada, Kitap Günleri’ ne katılımın her geçen sene daha da arttığını belirtti.

Geçen yıl 800 bin kitapseverin etkinliği ziyaret ettiğini aktaran Altay, bu yıl daha yoğun bir katılım beklediklerini vurguladı.