Konya Savunma Sanayi Tedarikçi Buluşmaları 7. kez düzenleniyor

Konya Sanayi Odası (KSO), savunma sanayinin devlerini 7. kez Konya’da bir araya getirecek.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Almanya, Hindistan, Pakistan, Sudan, Yemen gibi 14 farklı ülkeden heyetlerin katılacağı dev programda Aselsan, TUSAŞ, Roketsan, STM, BMC, BMC Power, Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE) gibi 100’ün üzerinde firma ve kurum da stant açarak, ürünlerini sergileyecek. 23-25 Kasım’da Selçuklu Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilecek 7. Konya Savunma Sanayi Tedarikçi Buluşmaları ile ilgili bilgi veren KSO Başkanı Mustafa Büyükeğen, Konya’nın savunma sanayinde öncü şehirlerden biri haline geldiğinin altını çizerek, sanayicileri ve sektöre ilgi duyan, yeni iş birlikleri geliştirmek isteyen herkesi programa davet etti. Savunma Sanayii Başkanlığı himayelerinde düzenleyecekleri 7. Konya Savunma Sanayi Tedarikçi Buluşmalarında sektörün tüm aktörlerini bir araya getireceklerini vurgulayan Büyükeğen, 3 gün sürecek program kapsamında çok sayıda ikili iş görüşmesi ve fabrika ziyaretleri yapılacağını belirtti.

“Konya, savunma sanayinde devler arasında”

Konya’nın savunma sanayinde önemli bir aktör haline geldiğini, yaptıkları çalışmalarla şehrin sektördeki yetkinliğini daha da geliştirmeyi hedeflediklerini ifade eden Başkan Büyükeğen, “Konyamız birçok sektörde öne çıkmış durumda. İhracatımızın yüzde 97’sini sanayi mamulleri oluşturuyor. Makine ve aksamları, otomotiv endüstrisi, gıda, metal sanayi, ambalaj, kimya, ayakkabı gibi sektörlerde önemli üretim ve ihracat gücüne sahibiz. Artık savunma sanayinde de ülkemizin lider şehirleri arasındayız. Savunma sanayinde gerçekleştirdiğimiz yıllık 135 milyon doların üzerinde ihracatla; İstanbul, Ankara ve Eskişehir’in ardından Türkiye’nin 4. büyük ihracatçısıyız” dedi.

“Savunma sanayinde Anadolu’nun en büyük organizasyonu”

Açıklamasında Konya sanayisinin savunma ana sanayi ile çalışma oranını artırmaya yönelik birçok çalışma yaptıklarını, Konya Savunma Sanayi Tedarikçi Buluşmalarının da bunlardan biri olduğunu kaydeden Başkan Büyükeğen, 7. Konya Savunma Sanayi Tedarikçi Buluşmalarının sektörde Anadolu’nun en büyük organizasyonu olduğunu dile getirdi. Büyükeğen, “7. Konya Savunma Sanayi Tedarikçi Buluşmalarımıza, Milli Savunma Bakanlığımız, İçişleri Bakanlığımız, Sahil Güvenlik Komutanlığımız, Jandarma Genel Komutanlığımız, Askeri Fabrikalar Genel Müdürlüğümüz, Emniyet Genel Müdürlüğümüz gibi kurumlarımızın yanı sıra, Aselsan, TUSAŞ, Roketsan, STM, BMC ve Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE) gibi ana sanayi firmalarımız stantlı katılım sağlayacaklar. Yine, sektörün hemen her alanından firmalarımız stant açarak ürünlerini burada sergileyecekler. İnşallah etkinliğimiz önceki yıllarda olduğu gibi yine dolu dolu geçecek” şeklinde konuştu. – KONYA