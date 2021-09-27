Konya Şeker’de pancar alım kampanyası başladı

Konya Şeker’in ve Çumra Şeker’in 2021-2022 Şeker Pancarı Alım Kampanyası, Çumra Şeker’de düzenlenen törende edilen dualarla başladı. Törende Anadolu Birlik Holding İcra Kurulu Başkanı Taner Taşpınar bir konuşma yaptı.

Taner Taşpınar, “Çumra Şeker’in 18. Kampanya dönemini bugün ilerleyen günlerde de Konya Şeker’in 68. Kampanya dönemini hep birlikte açmanın kıvancını Pankobirlik Genel Başkanımız ve Konya Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Recep Konuk’un 29 Eylül’de yapılacak olan Genel Kurul’da aday olmayacağını açıklaması nedeniyle büyük bir burukluk içerisinde yaşıyoruz. Bizim de temennimiz, Sayın Genel Başkanımızın üreticiden, Konya’nın her kesiminden ve ülkemizin dört bir tarafındaki çiftçilerden ve çiftçi kuruluşlarından tarım sektöründen yükselen sese kulak vermesi ve kararını yeniden gözden geçirmesi yönündedir., üreticinin çalışanın kaçan tadı ilk üreteceğimiz şeker ile birlikte geri gelir.

Bu yılki kampanyamızda, 3 Milyon 550 Bin Ton pancar alımı yapmayı planlıyoruz.

Alımını gerçekleştireceğimiz 3,5 Milyon tonun üzerindeki pancarı 2 fabrikamızda işleyeceğiz ve kampanya dönemi sonunda 450 bin ton şeker, 700 Bin Ton yaş küspe, 126 Bin Ton melas, 64 Bin Ton kuru küspe üretmeyi planlıyoruz.

Her iki fabrikamızın günlük pancar işleme kapasitesi 28 Bin Tondur. Bu yıl kampanya süresini 120 gün olarak planladık.

Konya Şeker hinterlandında bulunan 217 köyde ve 467 Bin 263 Dekarlık alanda 13 bin 735 üreticiye sözleşmeli şeker pancarı üretimi yaptırıldı.

Bu yılda 8 bölgede 36 kantar ve 66 boşaltma makinesiyle 7 gün 24 saat pancar alımı gerçekleştireceğiz” dedi.

KONYA ŞEKER’DE KAMPANYA AÇILIŞI YAPILDI

Konya Şeker’in 68. Çumra Şeker’in ise 18. Kampanya dönemi PANKOBİRLİK Genel Başkanı ve Konya Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Recep Konuk’un 29 Eylül’de yapılacak olan Genel Kurul’da aday olmayacağını açıklaması nedeniyle büyük bir burukluk içerisinde Çumra Şeker’de yapıldı.

Programa çiftçilerin Recep Konuk’un dönmesine yönelik talepleri damgasını vurdu. Yoğun katılımın olduğu programda Çumra Cumhuriyet Savcısı Orhan Yıldırım, Çumra İlçe Jandarma Komutanı Mustafa Yücel Serdar, Çumra Müftüsü Ekrem Akman Şen ile Çumra’daki resmi dairelerin amirleri ve diğer bürokratlar, muhtarlar, sivil toplum kuruluşu yetkilileri, Konya Pancar Ekicileri Kooperatifi ve Anadolu Birlik Holding çatısı altındaki şirketlerin yöneticileri, çalışanlar, bu senenin ilk hasat pancarını getiren üreticiler ve bölge çiftçileri katıldı.

Tören Saygı duruşunda bulunulması, İstiklal Marşı’nın okunması ve Kuran-ı Kerim tilavetiyle başladı.

“HER İKİ FABRİKAMIZIN GÜNLÜK PANCAR İŞLEME KAPASİTESİ 28 BİN TONDUR”

Programda açılış konuşmasını Anadolu Birlik Holding İcra Kurulu Başkanı (CEO) Taner Taşpınar yaptı.

“Çumra Şeker’in 18. Kampanya dönemini bugün, ilerleyen günlerde de Konya Şeker’in 68. Kampanya dönemini hep birlikte açmanın kıvancını Pankobirlik Genel Başkanımız ve Konya Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Recep Konuk’un 29 Eylül’de yapılacak olan Genel Kurul’da aday olmayacağını açıklaması nedeniyle büyük bir burukluk içerisinde yaşıyoruz” sözleriyle konuşmasına başlayan Taner Taşpınar, “Bizim de temennimiz, Sayın Genel Başkanımızın üreticiden, Konya’nın her kesiminden ve ülkemizin dört bir tarafındaki çiftçilerden ve çiftçi kuruluşlarından, tarım sektöründen yükselen sese kulak vermesi ve kararını yeniden gözden geçirmesi yönündedir. İnşallah gönlümüzdeki olur ve yüzümüz pancarın şekeri gibi ışıldar, üreticinin çalışanın kaçan tadı ilk üreteceğimiz şeker ile birlikte geri gelir” dedi.

Bu yılki kampanyada 3 Milyon 550 Bin Ton pancar alımı yapmayı planladıklarını ifade eden Taşpınar, “Alımını gerçekleştireceğimiz 3,5 Milyon tonun üzerindeki pancarı 2 fabrikamızda işleyeceğiz ve kampanya dönemi sonunda 450 bin ton şeker, 700 Bin Ton yaş küspe, 126 Bin Ton melas, 64 Bin Ton kuru küspe üretmeyi planlıyoruz.

Her iki fabrikamızın günlük pancar işleme kapasitesi 28 Bin Tondur. Bu yıl kampanya süresini 120 gün olarak planladık.

Konya Şeker hinterlandında bulunan 217 köyde ve 467 Bin 263 Dekarlık alanda 13 bin 735 üreticiye sözleşmeli şeker pancarı üretimi yaptırıldı.

Bu yılda 8 bölgede 36 kantar ve 66 boşaltma makinesiyle 7 gün 24 saat pancar alımı gerçekleştireceğiz.

2021 – 2022 Kampanya döneminde de alımı gerçekleştirilecek olan pancarın fire-polar analizi üreticilerin pancar teslimi sırasında gelişmiş ekipmanlarla yapılacaktır.

Konya Şeker’in, bu kampanya döneminde fireler düştükten sonra 3 Milyon 200 Bin Ton Pancar işlemesini öngörüyoruz.

Konya Şeker’in varlık sebebi sürdürülebilir tarımsal üretim ve tarımsal üretimde sürekliliği sağlamaktır. Bunu gerçekleştirmenin yolu da üreticiyi hem üretimin her aşamasında desteklemekten hem de tarımsal ürünü kıymetlendirecek ve üreticinin alternatif ürünleri de üretmesini sağlayacak yatırımları yapmaktan geçiyor. Konya Şeker her kampanya döneminde olduğu gibi bu kampanya döneminde de daha tohum tarlaya atılmadan üreticiye destek vermeye başladı. Üretimin her aşamasında verdiği ayni ve nakdi desteklerle üreticinin finansman yükünü hafifletmeye çalıştı. Üreticinin eli dara düşüp tarladaki üretim tehlikeye düşmesin diye yapabileceğini her sene olduğu gibi maksimum seviyede yaptı. Üreticiyi namerde muhtaç etmeyecek tedbirleri aldı ve bunun gereğini de yaptı.

Bugün Başkanımız Recep Konuk’un 22 yılda oluşturduğu ekosistem ile üreticimizden 36 çeşit ürün alıyoruz, üreticimize bunun karşılığı olarak 2020 yılı sonu itibariyle yaklaşık 3 Milyar 500 Milyon Lira para ödedik. Üreticiye yapılan bu ödemenin yanı sıra, tarladaki ürünün hasadıyla başlayan sürecin döndürmeye başladığı ekonomik zincirde yer alan nakliye sektöründen sanayiye, perakendeden yeme-içme sektörüne kadar uzanan çok sayıda sektörün de çalışmasını sağlayarak toprağın bereketinden her yıl olduğu gibi binlerce insanı refahla buluşturduk” dedi.

İŞLENEN PANCARDAN; 450 BİN TON ŞEKER ÜRETİLECEK

Konuşmaların ardından, Çumra Şeker Fabrikasına bu kampanya döneminin ilk pancarını getiren çitçiler arasından kura ile belirlenen 3 çiftçiye çeşitli hediyeler takdim edildi.

Bu yıl Konya Şeker’e ait Konya Şeker Fabrikası’nın 68’inci, Çumra Şeker Fabrikası’nın ise 18’inci pancar alım kampanyası gerçekleştirilecek.

Konya Şeker, bu yıl üreticilerden toplamda 3.550.000 ton civarında pancar alımı yapacak.

Konya Şeker hinterlandında bulunan 217 köyde ve 467.263 dekarlık alanda, 13.735 üreticiye sözleşmeli şeker pancarı üretimi yaptırdı.

Göreve geldiği gün itibariyle pancarların kantara tesliminde mesai mevhumunu ortadan kaldıran PANKOBİRLİK Genel Başkanı Recep Konuk’un talimatlarıyla 8 bölgede 36 kantar ve 66 boşaltma makinesi ile 7 gün 24 saat pancar alımı yapılmaktadır.

2021-2022 kampanya döneminde alımı gerçekleştirilecek olan pancarın tamamına yakınının fire-polar analizi üreticilerin pancar teslimi sırasında gelişmiş ekipmanlarla yapılmaktadır

Konya Şeker, bu kampanya döneminde fireler düştükten sonra 3 milyon 200 bin ton pancar işleyecek.

İşlenen pancardan; 450.000 ton şeker, 700 bin ton yaş pancar küspesi, 126 bin ton melas, 64 bin ton kuru küspe üretilmesi planlanıyor. Her iki fabrikanın günlük pancar işleme kapasitesi 28 bin tondur. Bu yıl kampanya süresi 120 gün olarak planlandı.

Konya Şeker 1999 yılında çiftçiye tarımsal ürün bedeli olarak 55 Milyon TL ödüyordu. 2020 yılında ise çiftçiye ürün bedeli olarak 3 Milyar 116 Milyon 218 Bin 957 TL ödendi. 2021 yılında ise bu miktarın 3.6 milyar TL’nin üstünde olacağı tahmin ediliyor. Konya Şeker, 22 yıl önce 1.487 kişiyi istihdam ederken bugün bu sayı 14.500’i aştı.

1999 yılında Konya Şeker çiftçiden sadece pancar alımı yaparken, bugün, pancarın yanı sıra ayçiçeği, kanola, mısır, arpa, buğday, üzüm, patates büyükbaş, küçükbaş hayvan başta olmak üzere 36 kalem ürün alımı yapmaktadır.

Konya Şeker Türkiye’nin 500 sanayi devi arasında 48. sırada yer aldı. Konya Şeker asıl sürprizi ise listeye kendisinin yanı sıra 3 şirketi daha katma başarısını göstererek yaptı. Konya Şeker’in yanı sıra, bu sene de Panagro Tarım Hayvancılık ve Gıda San. Tic. AŞ, Soma Termik Santral Elektrik Üretim AŞ, Kangal Termik Santral Elektrik Üretim AŞ. değerlendirmede yer aldı.

900 bin çiftçi ailesinin bir iştiraki olan Konya Şeker, 2020 verilerine göre Konya’nın ihracat lideri oldu. Konya Şeker Türkiye genelinde sektörel bazda 10’uncu genel sıralamada ise 225’inci olarak ilk 1000 ihracatçı listesinde yer aldı ve Konya’da en çok ihracat gerçekleştiren şirket olmayı başardı. Konya Şeker’in 2020 yılı ihracat rakamı ise 105 Milyon 844 Bin 480 Dolara ulaştı. 2004’e kadar C şekeri hariç ihracatı olmayan bir şirket olan Konya Şeker, Avrupa, Amerika, Afrika ve Asya kıtasında yer alan 100 ülkeye, Torku Markası ile ürettiği atıştırmalıklardan et ve süt ürünlerine, bulgurdan çikolataya kadar birçok gıda ürünü ile birlikte, tohumdan plastik boru ve türevlerine kadar 700’ü aşkın farklı kalemde ihracat yapıyor ve küresel pazarlarda da dünyanın en önemli gıda devlerinden birisi olarak adından söz ettiriyor.