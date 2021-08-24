KONYA YENİGÜN GAZETESİ SAHİBİ MUSTAFA ARSLAN’IN ACI GÜNÜ

Konya Yenigün gazetesi sahibi Mustafa Arslan’ın abisi Arslan otomotiv sahiplerinden Şükrü Arslan bir süre önce beyin kanaması geçirerek hastanede tedavi altına alınmıştı. Tedavisi devam eden Arslan sabah saatlerinde tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Arslan’nın cenazesi Çumra ilçe kabristanı musallasında kılınan cenaze namazının ardından Çumra kabristanına defnedildi.
Cenaze törenine basın camiasının yanı sıra iş ve siyaset dünyasından da çok sayıda ismin yanı sıra Arslan ailesinin yakınları ve dostları katıldı.
Çumra Postası ailesi olarak merhuma Allahtan rahmet ve başta meslektaşımız Mustafa Arslan olmak üzere Arslan ailesine başsağlığı diliyoruz. A.ARAN
GÜNDEM31 Ağustos 2021
GÜNDEM31 Ağustos 2021
GÜNDEM31 Ağustos 2021
GÜNDEM31 Ağustos 2021
GÜNDEM31 Ağustos 2021
GÜNDEM31 Ağustos 2021
SPOR31 Ağustos 2021
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