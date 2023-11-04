Konyaaltı Belediyesi Hayvan Yetiştiricilerine Destek Vermeye Devam Ediyor

Konyaaltı Belediyesi, kırsal mahalle ve yaylalarda hayvan yetiştiriciliği yapan vatandaşlara aşı, iç-dış parazit ilaçlama ve sağlık taraması desteği vermeyi sürdürüyor. Bu kapsamda belediye ekipleri, Doyran Devrent mevkisinde küçükbaş hayvanlara yönelik ilaçlama çalışması yaptı.

Konyaaltı Belediyesi’nin 2019 yılında Türkiye’de bir ilk olarak başlattığı ücretsiz aşı, ilaçlama ve sağlık taraması hizmeti sürüyor. Belediye, her yıl yenilediği protokol kapsamında bölgedeki hayvan yetiştiricilerine destek vermeye devam ediyor. Yıl boyunca yaklaşık 25 bin büyük ve küçükbaş hayvana yönelik aşı, ilaçlama ve sağlık taraması gerçekleştirdiklerini kaydeden Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, hayvan yetiştiricilerinin bu yöndeki yükünü hafifletmek adına destek vermeye devam edeceklerini aktardı.

Yaptıkları ilaçlamalarla hayvanların et ve süt konusunda daha verimli olduğunu söyleyen Konyaaltı Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürü Nilay Dalkıran ise “Mobil araçlarımız bölgeye gelerek hem hayvanları hem de yaşam alanlarını ilaçlıyor. Özellikle dış parazitlere karşı ücretsiz olarak ilaçlamalarımız devam ediyor” dedi.

Konyaaltı Belediyesi’nin verdiği hizmetten memnun olduklarını paylaşan hayvan yetiştiricisi Fatma Dal, ilaçlama sayesinde hayvanların daha rahat olduklarını belirtti. Söz konusu hizmetin devam etmesini istediklerini aktaran Fatma Dal, şunları söyledi:

“Konyaaltı Belediye Başkanımız Semih Esen’e çok teşekkür ederiz. Üç dört senedir bu ilaçlama desteği sayesinde rahat ediyoruz. Memnunuz. Hayvanın verimi için bu ilaçlama çok önemli. Hayvanın iç paraziti kadar dış paraziti de önemli. Bu ilaçlama olmadığı tekdirde kene gibi parazitler yüzünden hayvan deliriyor. Sürekli huysuz. Bunun yanında et-süt verimi düşüyor. Tüm çobanların bu ilaçlamayı yapması lazım.”

Diğer bir hayvan yetiştiricisi Halil Dal ise şöyle konuştu:

“İlaçlama ile ilgili belediyemizden bir talebimiz oldu. Belediye 2019 yılından beri bu desteği vermeye devam ediyor. Biz belediyemizden çok memnunuz. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun. Hava koşullarına göre bu yıl, aşırı derecede kene, bit gibi parazitler arttı. Ekipler geldi ve ilaçlamayı yaptı. Genelde ilkbahar ve sonbaharda bu ilaçlamayı yoğunlaştırıyoruz. Çünkü bu dönemlerde hayvanlar için bir geçiş ve üreme süreci.”