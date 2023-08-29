Konya’da 4,8 büyüklüğünde deprem – Son Dakika

Konya’da 4,8 büyüklüğünde deprem

KONYA – Konya’nın Kulu ilçesinde 4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AFAD’dan yapılan açıklamada, saat 07.58’de 13.57 kilometre derinlikte 4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kulu ilçesi ve çevresinde hissedilen depremle ilgili şu ana kadar olumsuz bir ihbar gelmediği öğrenildi. Vatandaşlar ise sarsıntıyı hissettiklerini belirtti.

Konya Valiliğinden açıklama

Konya Valiliğinden depremle ilgili yapılan açıklama ise, “İlimiz Kulu ilçesinde saat 07.58 sıralarında 4.8 büyüklüğünde deprem meydana gelmiş olup, herhangi bir olumsuz ihbar ulaşmamıştır. Saha taraması devam etmektedir. Depremi hisseden hemşehrilerimize geçmiş olsun.” ifadelerine yer verildi.