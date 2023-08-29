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Konya’da çıkan saman balyası yangını söndürüldü

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Ağustos 29, 2023 08:36
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Son Güncelleme: 29.08.2023 11:39

Konya’nın Seydişehir ilçesinde Yaşar Tanrıkulu’na ait bir ahırın yan tarafında bulunan saman balyaları bilinmeyen bir nedenle tutuştu. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü ancak 3 bin saman balyası zarar gördü.

Konya’nın Seydişehir ilçesinde çıkan saman balyası yangını söndürüldü.

Yaşar Tanrıkulu’na ait Akçalar Mahallesi’ndeki ahırın yan tarafında bulunan saman balyaları henüz bilinmeyen nedenle tutuştu.

Dumanı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında, 3 bin saman balyası yandı.

Kaynak: AA
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