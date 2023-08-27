Konya’da devrilen otomobil sürücüsü yaralandı

Son Güncelleme: 27.08.2023 22:00
Konya’nın Kulu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Konya’nın Kulu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
İbrahim Altun (19) yönetimindeki 06 PSZ 18 plakalı otomobil Kıbrıs Caddesi’nde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki ağaca çarparak devrildi.
Kazada yaralanan araç sürücüsü Altun, ambulansla Kulu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Kaynak: AA
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