Konya’da Gençler Tarafından Yetiştirilen Sebzeler İhtiyaç Sahiplerine Ulaştırılıyor

Konya’nın Karapınar ilçesinde, Gençlik Merkezindeki gönüllü gençler tarafından yetiştirilen meyve ve sebzeler ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor.
Karapınar Gençlik Merkezindeki gönüllü gençler tarafından yetiştirilen sebze ve meyvelerin bir bölümü Ereğli Vasfiye Ergin Vakfı huzurevine verildi. Her yıl ekilen ürünlerin bir bölümü ihtiyaç sahiplerine ücretsiz dağıtılırken bir bölümü de hayır kurumlarına ücretsiz hediye ediliyor. Karapınar Belediyesi desteğiyle Karapınar Gençlik Merkezindeki gönüllü gençler tarafından yetiştirilen sebze ve meyvelerin ekimi, bakımı ve hasadı gönüllü öğrenciler tarafından yapılıyor. Öğrenciler; domates, biber, kabak, patlıcan, salatalık, kavun, karpuz, çilek gibi bir çok sebze ve meyve yetiştiriliyor.
Karapınar Gençlik Merkezi Müdürü Muhammet Ali Karakul, “Reşadiye Mahallesindeki Uğur Mumcu Parkı’ndaki ‘Doğayla El Ele Öğreniyorum Üretiyorum Paylaşıyorum’ projesi çerçevesinde yetiştirilen sebze ve meyveleri her yıl hasat sonunda ücretsiz dağıtıyoruz. Hem ihtiyaç sahiplerine hem de Bazı hayır kurumlarına vererek paylaşmayı, dayanışmayı hedefliyoruz. Bu Yılda Ereğli’de bulunan bir huzurevine sebze ve meyvelerimiz ulaştırdık. Gençlerin ürettiklerini ihtiyaç sahipleriyle paylaşmasından mutlu oluyorlar. Bu tür projelerin ülkemize örnek olmasını diliyorum” dedi. – KONYA
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