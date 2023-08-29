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Konya’da Hastane Otoparkında Drift Yapan Sürücüye 37 Bin 594 Lira Ceza

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Ağustos 29, 2023 07:52
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Son Güncelleme: 29.08.2023 10:50

Konya’da bir hastane otoparkında aracıyla drift yapan ve ehliyeti daha önce iptal edilen sürücüye 37 bin 594 lira ceza uygulandı. İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri tarafından yakalanan sürücü, polis merkezine götürüldü.

Konya’da hastane otoparkında drift yapan ve ehliyeti daha önce iptal edilen sürücüye 37 bin 594 lira ceza uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, ihbar üzerine bir hastane otoparkında aracıyla drift yapan E.H.A’yı (19) yakaladı.

Ehliyetinin daha önce iptal edildiği belirlenen E.H.A’ya, 37 bin 594 lira ceza kesilerek polis merkezine götürüldü.

Kaynak: AA
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