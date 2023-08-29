Konya’da Market Operasyonunda Uyuşturucu Ele Geçirildi

KONYA’da bir markete düzenlenen operasyonda uyuşturucu ele geçirildi. Uyuşturucu sattığı öne sürülen market sahibi, oğlu ve 3 arkadaşı gözaltına alındı.

Konya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Karatay ilçesi Hamzaoğlu Mahallesi’nde bulunan bir markette uyuşturucu satıldığı bilgisini aldı. Operasyon düzenleyen ekipler, marketin farklı yerlerine gizlenmiş eroin, metamfetamin, 26 uyuşturucu hap, uyuşturucu ticaretinde kullanılan hassas terazi ve uyuşturucu madde paketlemede kullanılan materyaller ele geçirdi. Market sahibi Ahmet K., oğlu Muhammed Ali K. ve arkadaşları Zeynep Ç., Mustafa S. ile Elif Ç. gözaltına alındı. 5 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Market sahibi Ahmet K., Muhammed Ali K., ve Zeynep Ç., ‘uyuşturucu madde ticareti yapmak, nakletmek ve kullanmak’ suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Mustafa S. ile Elif Ç. ise, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.