Konya’da Otomobil Refüje Çarptı: Sürücü Hayatını Kaybetti

Son Güncelleme: 24.08.2023 10:31

Konya’nın Güneysınır ilçesinde bir otomobilin refüje çarpması sonucu sürücüsü hayatını kaybetti. 20 yaşındaki sürücü Muhammet Sadettin Güneş’in direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu meydana gelen kaza, büyük üzüntüye neden oldu. Olay yerine sevk edilen itfaiye ve sağlık ekipleri, ne yazık ki sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi.

Konya’nın Güneysınır ilçesinde bir otomobilin refüje çarpması sonucu sürücüsü hayatını kaybetti.

Muhammet Sadettin Güneş (20) idaresindeki 42 BIR 24 plakalı otomobil, Mevlana Mahallesi Mevlana Caddesi’nde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarparak devrildi.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü Güneş, hastaneye kaldırılırken yolda hayatını kaybetti.

Kaynak: AA



